Массовое отключение электроэнергии произошло в Венесуэле

В Венесуэле произошло очередное массовое отключение электроэнергии, которое затронуло 16 штатов. В столичном метро не работают три ветки.

Власти страны заявили, что причиной обесточивания могла стать электромагнитная атака. Ее целью, по словам министра коммуникаций и информации Хорхе Родригеса, была основная гидроэнергетическая система страны.

Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, передает VTV. Власти южноамериканского государства запустили специальные протоколы, которые позволят возобновить подачу электричества в ближайшее время.

Напомним, в марте этого года власти Венесуэлы дважды сообщали об атаке на систему электроснабжения страны. Сбой в электросети тогда также затронул большую часть Каракаса и 16 штатов страны. Блэкаут произошел из-за хакерской атаки на автоматический пульт управления гидроэлектростанции, расположенной в местечке Эль-Гури, штат Боливар.