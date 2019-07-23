Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2019 г. № 150 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы".

Зарегистрирован 19.07.2019 г. № 55321

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 22.07.19 г.

Вступление в силу 2 августа 2019 г., за исключением ряда положений, которые вступают в силу со дня вступления в силу изменений, указанных в абзаце первом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1018 г. № 1749 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".