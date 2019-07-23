Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2019 г. № 150 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы".

Новости

В Норвегии задержали осквернителей памятника жертвам Брейвика 08:46
Турция может начать выпуск компонентов С-400 08:42
Английский мальчик рассказал, как играл в футбол с Месси и его детьми 08:37
Обвинения в изнасиловании против Роналду признаны необоснованными 08:07
Два человека погибли в ДТП с фурой на набережной в центре Петербурга 08:05
Выдержат ли самодельные пружины на "Жигулях" российское бездорожье 08:00
Ученые описали новый вид самых маленьких в мире акул 07:45
Семье девочки, погибшей при пожаре в лагере, выплатят 200 тысяч рублей 07:10
Пушков: Турчинов под "свободой" понимает подчинение Вашингтону 06:53
Сегодня утром в Москве будет туманно 06:32
Хабаровские полицейские нашли девушку, снимавшую видео на кладбище 06:25
Пять человек отравились газом на предприятии в Китае 06:15
В США придумали самый короткий IQ-тест 06:05
США надеются возобновить консультации с КНДР через две недели 05:58
Лагерь в Хабаровском крае, где произошел пожар, работал с нарушениями 05:51
В трех районах Магаданской области выпал снег 05:33
Помпео рассказал о коалиции для патрулирования Ормузского пролива 05:20
Умер первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт 05:07
Мотопробег через всю Россию завершился на Сахалине 04:59
Массовое отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 04:24
Специалисты установят причины пожара в лагере в Хабаровском крае 04:17
Ким Чен Ын осмотрел новую северокорейскую подводную лодку 04:16
Влияние шторма "Данас" на погоду в Приморье ослабло 04:05
Британия признала неспособность своих ВМС защитить интересы страны 03:41
Трамп назвал недостоверными сведения о задержании шпионов США в Иране 03:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 июля 2019 г.

Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2019 г. № 150 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы".

Дата подписания 22 марта 2019 г.
Опубликован 23 июля 2019 г.

Зарегистрирован 19.07.2019 г. № 55321

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 22.07.19 г.

Вступление в силу 2 августа 2019 г., за исключением ряда положений, которые вступают в силу со дня вступления в силу изменений, указанных в абзаце первом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1018 г. № 1749 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2019 г. № 150
(pdf, PDF, 6.6 Мб)

Главное сегодня

Пушков: Турчинов под "свободой" понимает подчинение Вашингтону
Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки для нефтяников
Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет
В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем
Проекты
Кинократия
Кинократия
Новый "Король Лев" бьет рекорды по сборам во всем мире
Русское оружие
Русское оружие
Минобороны запустило сайт о Главном военно-морском параде в Петербурге