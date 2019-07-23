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23.07.2019 19:16
Рубрика: Культура

Премьера "Щегла" состоится на кинофестивале в Торонто

Текст: Сусанна Альперина
44-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF), который в этом году пройдет с 5 по 15 сентября, объявил первые фильмы своих программ. Согласно представленному списку, можно сразу переименовывать этот киносмотр в "фестиваль для киногурманов". В этом году на TIFF обновилась команда - и те, кто символизирует собой "приток свежей крови", постарались.
Кадр из фильма "Щегол". Фото: Kinopoisk.ru Кадр из фильма "Щегол". Фото: Kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Щегол". Фото: Kinopoisk.ru

Итак, первая партия названных фильмов - это 18 гала-премьер и 38 специальных презентаций. "Некоторые из самых больших фильмов года "приземлятся" в Торонто в сентябре",- сказал Кристиан Бейли, один из руководителей TIFF, представляя кино, которое выбрали. Если продолжить говорить языком цифр, то среди отобранных фильмов в Торонто - 29 мировых премьер, шесть международных, 13 североамериканских и восемь канадских. Да, на фестиваль в Канаду приедут такие фильмы из Канн, как "Паразиты" режиссера Пона Джун-хо, "Портрет молодой девушки в огне" Селин Скьяммы, "Боль и слава" Педро Альмодовара. Но этим уже не удивишь ни один киносмотр. А вот то, что впервые на TIFF покажут, например, "Личную историю Дэвида Копперфильда" Армандо Иануччи, "Щегла" Джона Краули, "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити, "Ножи наголо" Райана Джонсона, "Жены военных" Питера Каттанео, "Историю женитьбы" Ноа Баумбаха, "Сиротский Бруклин" Эдварда Нортона, "Жадность" Майкла Уинтерботтома, "Джокер" Тодда Филлипса и другие ленты, уже заставляет жалеть тех, кто не поедет в Торонто в этом году, о том, что этого не сделали.

Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto/Getty Images
Венецианский фестиваль закроется фильмом с Миком Джаггером

Не зря TIFF называют "трамплином к "Оскару" - фестиваль делает все, чтобы оправдать эти слова. Сегодня же назвали и фильм-закрытия киносмотра. Им станет лента "Радиоактивность", рассказывающая о жизни Марии Склодовской-Кюри. В главных ролях - Розамунд Пайк и Сэм Райли. Режиссер - Маржан Сатрапии. Кстати, в эту ленту серьезно вложился такой сетевой гигант, как Amazon. Фильм-открытия 44-го TIFF был объявлен ранее. Это документальная картина "Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band", в которой снимались, помимо самого Робертсона, Мартин Скорсезе, Боб Дилан, Брюс Спрингстин, Эрик Клэптон и другие суперзвезды. Режиссер фильма Дэниель Рохер.

Также уже было объявлено, что фестиваль в Торонто учредил новые призы, которые будут вручены на специальном торжественном мероприятии TIFF Tribute Gala. Первая новая награда называется TIFF Impact, ее получит компания Participant Media, которая принимала участие в судьбе многих фильмов - достаточно назвать оскаровского лауреата "Зеленую книгу" Питера Фарелли. Вторая - награда имени Мэри Пикфорд. Ее будут присуждать новым лицам - талантливым женщинам, работающим в киноиндустрии.

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