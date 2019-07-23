Президент ОКР рассказал о будущем Европейских игр

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков интервью "РГ" высоко оценил перспективы Европейских игр, которые набирают популярность как у спортсменов, так и у зрителей.

С точки зрения подготовки к Олимпиаде, что дали завершившиеся в Минске II Европейские игры? Нужны ли российскому и европейскому спорту такие соревнования, на которых у отечественной сборной подавляющее преимущество?

Станислав Поздняков: Европейские игры в обозримом будущем имеют все шансы стать вторым по значимости мультиспортивным мероприятием для Старого Света после Олимпийских игр. Их концепция заключается в том, что в программе должны быть представлены отборочные или квалификационные соревнования к предстоящим Олимпиадам. В Минске таковых было уже больше десятка. Это, разумеется, автоматически привлекает большое количество спортсменов топ-уровня. Так что говорить о том, что какие-то команды приезжают третьими составами было бы в корне не верно. Другое дело, что в программу Игр включаются виды спорта традиционные для страны-организатора и ее географических соседей. Но, поверьте, чемпионы на этих соревнованиях самые настоящие, как и сами Игры. В принципе, достаточно изучить составы нашей и других команд в большинстве дисциплин - огромное количество действующих чемпионов мира или Европы, призеров и победителей Олимпийских игр.

Полное интервью с главой ОКР читайте в свежем номере "Российской газеты".