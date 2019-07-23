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23.07.2019 16:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Однофамильцы адмиралов ВОВ смогут бесплатно посетить выставку Музея Победы

Текст: Ирина Огилько

В честь Дня ВМФ однофамильцы прославленных адмиралов смогут бесплатно посетить площадку боевой техники Музея Победы. Об этом "РГ" сообщили в отделе по связям с общественностью ФГБУК "Музей Победы".

Фото: Ирина Огилько
Новое выставочное пространство открылось в Москве в центрах госуслуг

По данным музея, в День Военно-морского флота, который будет отмечаться 28 июля, однофамильцы прославленных адмиралов времен Великой Отечественной войны - Николая Кузнецова, Сергея Горшкова, Владимира Касатонова, Филиппа Октябрьского, Владимира Трибуца, Андрея Чабаненко, Николая Харламова - смогут бесплатно посетить выставку боевой техники в Музее Победы на Поклонной горе. Вход на открытую площадку будет свободным также для школьников, студентов и курсантов военных вузов Российской Федерации. Посмотреть на этой площадке можно вооружение и боевую технику 1940-х годов, в частности башенные артиллерийские установки береговой обороны, автоматические и зенитные корабельные орудия и многое другое.

Дополнит праздничное настроение концерт песен военно-морской тематики, который начнется в 12:00 на площадке музея. А в кинотеатре "Поклонка" в 14:00 на большом экране посетителям бесплатно покажут фильм "Адмирал Ушаков".

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