Сегодня утром в Москве будет туманно

В столичном регионе сегодня утром возможен туман из-за перепада температур. А днем воздух прогреется до +23. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, температура утром в столице будет около +10 и возможен туман, особенно на открытых природных территориях. Днем температура воздуха в мегаполисе поднимется до +22...+23 градусов.

В утренние часы и ближе к обеду не исключены небольшие осадки, вечером возможны грозы. Ветер восточный 10-12 м /с, порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет около нормы 745 мм рт ст.

Благодаря ветру и возможным дождям, воздух в столице очистится от скоплений вредных примесей. Однако из-за ветра, сохраняется повышенный, желтый уровень погодной опасности.

Кстати

Наиболее жарким 23 июля было в 2010 году, когда воздух прогрелся до +36,3 градусов. А температурный минимум был установлен в 1904 году и повторен в 1964 году, когда воздух остыл до +6,5.