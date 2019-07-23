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23.07.2019 13:52
Проект: В регионах

В Калуге раскритиковали ремонт дворов

22 - 23 июля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов проверил ход работ по ремонту дорог и дворовых территорий областного центра.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В городе ведутся масштабные ремонтные работы: в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" запланирован ремонт 60 дворов, по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" должны быть отремонтированы 27 дорог, кроме того в 16 школах предусмотрены ремонтные работы по программе "Старым школам - новую жизнь".

Внимание депутатского корпуса сосредоточено на контроле за качеством работ, вместе с тем парламентариев беспокоят и медленные темпы ремонта.

Фото: Калужская городская Дума
Калужские власти не приняли плохо отремонтированный двор

- В центральной части города практически нигде не ведутся работы по укладке асфальта, - рассказал Александр Иванов, - безусловно, асфальт нельзя укладывать под дождем и работы необходимо синхронизировать с перекладкой коммуникаций, но, по крайней мере, можно было начать укладку асфальта на тех участках, где трубы уже заменены или коммуникации не проходят, да и погода в июле позволяла выполнить хотя бы часть работ. Нельзя не отметить, что в мае и июне стояла прекрасная погода, подходящая для всех видов строительно-ремонтных работ, это время было упущено.

Возникло немало нареканий и к работе подрядчиков по ремонту дворовых территорий.

- В качестве примера могу привести двор дома № 1 по Площади Победы, там был уложен новый асфальт, но после дождей во дворе образуются огромные лужи, - сообщил глава городского самоуправления, - кроме того до сих пор не вывезен строительный мусор, во дворе лежат кучи старого асфальта, также не ликвидированы разрытия после замены коммуникаций.

К сожалению, проблемы с дренажом для калужских дворов стали уже традиционными. Ранее не был принят ремонт дворовой территории домов № 11 и № 13 по улице Билибина в связи с тем, что подрядчик не выполнил должным образом работы по водоотведению.

Крайне медленно продвигаются и работы по ремонту школ.

Фото: Калужская городская Дума
В Калуге отремонтируют старые школы

- Работа по подготовке проектно-сметной документации для ремонта школ проведена неудовлетворительно, - считает Александр Иванов, - слишком много времени ушло на согласования и прочую бюрократическую волокиту, между тем сметы на ремонт некоторых школ были готовы уже в начале года.
В результате на сегодняшний день ремонтные работы начались лишь в 9 школах из 16. Завершить все работы планируется до 1 сентября. К началу сентября должны по плану завершиться и работы по ремонту дорог и дворовых территорий.

- Для того чтобы уложиться в заданные сроки, подрядчикам придется вести работы в очень высоком темпе, - отметил Александр Иванов, - в данном вопросе у городских властей есть твердая позиция: оплачены будут только качественно выполненные работы, все недочеты подрядчикам придется исправлять за свой счет. Руководители подрядных организаций прекрасно знали, какой большой объем работ им предстоит выполнить, и обязаны были предусмотреть все форс-мажорные обстоятельства. 

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