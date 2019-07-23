В Москве полиция призвала граждан не ходить на акцию у мэрии

Столичная полиция призвала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции у мэрии Москвы 27 июля.

"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем",- говорится в сообщении на сайте Главка.

В полиции предупредили, что в противном случае под угрозой окажется "личная безопасность жителей и гостей столицы".

В МВД напомнили, что закон возлагает ответственность за обеспечение безопасности участников любого публичного мероприятия в том числе и на его организаторов.

Как отметили в столичной полиции, призывы выйти на акцию распространяются в интернете, при этом в органы власти столицы уведомлений о согласовании публичного мероприятия не поступало.