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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Мотопробег через всю Россию завершился на Сахалине

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

В Южно-Сахалинск прибыла экспедиция клуба путешественников "Сел и поехал", сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Семерка байкеров из разных регионов страны стартовала в Санкт-Петербурге и проехала на мотоциклах 13 тысяч километров. Во время путешествия творческая группа экспедиции готовила видеоматериалы для фильма "Герои нашего времени" о сотрудниках МЧС России и системе реагирования на чрезвычайные ситуации.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
"Ночные волки" в ходе пробега, посвященного 9 мая, прибыли в Варшаву

Более 100 сотрудников экстренных служб рассказали участникам пробега о своей работе. В Иркутской области съемочная группа побывала на месте паводка и зафиксировала работу специалистов по ликвидации чрезвычайной ситуации.

На Сахалине команда уже провела видеосъемку на авиационной тренировке спасателей, а также во время учебного полета с противолавинной установкой Daisy Bell, которых в России всего три.

Как рассказал автор проекта "Сел и поехал" Павел Кобяк, сценарный план участники экспедиции заранее направили главе МЧС России Евгению Зиничеву, и во всех регионах по пути следования получали поддержку.

- Нас буквально вели из региона в регион, сопровождали, чувствуется очень крепкая дисциплина среди сотрудников ведомства, - отметил Павел Кобяк.

Сахалин - конечная точка путешествия. Следующим этапом станет монтаж документального фильма "Герои нашего времени", который будет презентован широкой публике в следующем, юбилейном для ведомства году.

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