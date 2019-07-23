В трех районах Магаданской области выпал снег

Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным метеорологов, выпало от одного до четырех миллиметров осадков.

Такую отнюдь не летнюю погоду принес сместившийся с арктического побережья холодный фронт. Ночные температуры в регионе понизились до минус четырех градусов.

Но ожидается, что в ближайшие дни столбик термометра поднимется до пяти-десяти градусов тепла ночью и до плюс 22 градусов днем. Поэтому снег быстро растает.