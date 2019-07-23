Трое жителей Ижевска убили таксиста из Казани ради машины

В Ижевске задержаны трое местных жителей, которые подозреваются в убийстве 25-летнего таксиста из Казани. По версии следствия, преступление было совершено из корыстных побуждений - злоумышленники хотели завладеть автомобилем пострадавшего.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, события развивались следующим образом. Трое ижевчан заранее спланировали свое преступление, для чего приехали в Казань. Вечером 20 июля на стоянке такси возле аквапарка "Ривьера" они стали подыскивать водителя, который бы согласился доставить их Ижевск.

В итоге один из таксистов заказ принял. По дороге в Удмуртию его убили - задушили заранее заготовленным кабелем. Злоумышленники перегнали автомобиль Lada Granta в Ижевск, спрятали его в лесополосе, а недалеко от этого места закопали тело погибшего.

На следующий день в полицию поступило заявление о пропаже молодого человека. Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Сейчас следователем готовят материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Преступникам грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного срока.