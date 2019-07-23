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23.07.2019 12:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми на прием к урологу одновременно пришли 50 человек

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Очередь из 50 пациентов образовалась перед кабинетом врача-уролога в пермской поликлинике № 3.

О ней рассказал в соцсетях экс-депутат Законодательного собрания Прикамья. По его словам, по какой-то неведомой причине все они были записаны на одно время - 13.00.

Руководитель подразделения, и.о. заведующей поликлиники Наталья Русакова, подтвердила "РГ" этот факт и пояснила, что в данный момент идет выяснение обстоятельств, которые привели к образованию такого скопления людей.

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- Все эти люди пришли не на прием, а лишь за получением бирки на УЗИ, - пояснила она. - Это не связано ни с резким скачком заболеваемости, ни с нехваткой специалистов. В крайнем случае, в соседнем с нами медучреждении, которое тоже относится к нашему подразделению, работает еще один врач-уролог.

По ее словам, случившееся - это просто стечение обстоятельств, ведь бирку на любое обследование врач должен выдать на приеме. Кроме того, в поликлинике ведется запись через онлайн-программу "К врачу". Возможно, в этот раз в системе произошел очередной сбой.

Напомним, в конце 2018 года в Перми система онлайн-записи вышла из строя. Тогда специалистам удалось достаточно оперативно наладить работу системы, без потери данных.

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