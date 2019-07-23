В Уфе умер глава радиостанций, помогавший Земфире пробиться на сцену

В Башкирии после тяжелой и продолжительной болезни умер Сергей Анацкий, возглавлявший первую в республике негосударственную радиостанцию и руководивший рядом других популярных проектов.

Как сообщают "Вести. Башкортостан", Сергей Анацкий скончался после тяжелой болезни. Его жизнь оборвалась на 49-м году.

Сергей Анацкий родился в Уфе 8 ноября 1970 года. В 1986 году стал диджеем студенческого клуба "Сказка" при Уфимском авиационном техническом университете.

Анацкий был основателем и руководителем первой в республике негосударственной радиостанции, которая заработала в Уфе в 1991 году. С тех пор руководил еще несколькими популярными радиостанциями, многое сделал для развития в Башкортостане частного сегмента этого рынка.

Сообщается, что бизнесмен занимался продвижением тогда еще юной певицы Земфиры в Уфе.

Прощание с Анацким состоится 24 июля 2019 года на Южном кладбище с 12 до 13 часов.