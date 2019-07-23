В Кузбассе нашли деньги на спасение при передозировке наркотиками

Кузбасс первым в России направил бюджетные средства на реализацию проекта по предотвращению смертей от передозировки героином - 3,6 миллиона рублей потратят на спасение наркозависимых, профилактическую работу, тренинги по оказанию первой помощи, обучение и консультирование.

- В регионе официально зарегистрировано около восьми тысяч больных с диагнозом "наркомания", причем большинство из них употребляют героин и другие опиоиды. И нужно еще учитывать латентность: на одного зарегистрированного наркомана приходится три скрытых, - сообщил главный специалист нарколог Кемеровской области и Сибирского федерального округа Андрей Лопатин. - Что же касается структуры потребления, то ежегодно количество опийных наркоманов уменьшается, а число употребляющих другие виды наркотиков (синтетические каннабиноиды, соли и спайсы и так далее), наоборот, растет.

Но даже при снижении показателей смертности (еще несколько лет назад в год в Кузбассе умирало до трехсот наркоманов, а в 2018-м лишь 182 из 649 эпизодов острых отравлений привели к летальному исходу), уровень передозировок здесь выше, чем по России и СФО. И в девяноста процентах случаев губительной стала передозировка именно героином.

- "Бадяжить "синтетику" практически невозможно из-за того, что концентрация наркотика в дозе минимальна - сотые, если не тысячные доли миллиграмма. А концентрация героина колеблется постоянно, и наркоман, привыкший к одному дилеру, купив у другого, вполне может нарваться на дозу, которая окажется для него смертельной, - продолжает Лопатин. - Опий на черном рынке по-прежнему присутствует, он доступен, им злоупотребляют. Это стало отправной точкой проекта, который мы инициировали достаточно давно. И, наконец, власти нас услышали.

Проект "Профилактика смертности от острых отравлений наркотическими средствами" подобен тем, что воплощались в Томской области, Алтайском крае, Татарстане и Самаре, лидирующей по уровню наркомании. Но все эти проекты не имели бюджетной составляющей и финансировались различными фондами, не предполагая концентрации усилий различных структур и ведомств.

- При этом цель остается прежней - снижение смертности от "передоза" и налаживание доверительных отношений с "уличными" потребителями наркотиков. До этого контингента у нашей службы руки не доходили: злачные места оставались вне поля зрения. Хотя этих больных нужно вытаскивать из нездоровой среды, мотивировать к трезвой жизни, - считает Андрей Лопатин. - И общественные организации, у которых есть ресурсы и опыт, могут в этом помочь.

Областной наркодиспансер заключил государственный контракт с Кемеровским региональным отделением Российского Красного Креста, и его специалисты в течение семи месяцев будут работать с неучтенными наркоманами в Кемерове и Новокузнецке. Дело в том, что 271 из 647 случаев острого отравления наркотиками по региону в 2018 году приходится на областной центр, 113 - на южную столицу Кузбасса. Но планируются и выезды в Топки, Киселевск, а также государственные и негосударственные реабилитационные центры в других районах. Как рассказала председатель отделения общероссийской общественной организации Елена Малахова, Красный Крест в Кузбассе с 2006 года занимается профилактикой ВИЧ-инфекции у наркозависимых, а с 2010-го - предупреждением "передозов".

- Мы знаем, где собираются эти люди, в чем они нуждаются, какие проблемы испытывают, и стараемся помочь: согреть, накормить, обеспечить одеждой, - уточнила Малахова. - Нам каждая спасенная жизнь важна, ведь пока человек жив, у него есть шанс на выздоровление и социализацию. Мы раздаем больным наркоманией листовки, брошюры с полезными адресами, а также шприцы и антидот к героину. Этим препаратом отечественного производства, позволяющим активизировать угнетенный дыхательный центр при передозировке, сегодня оснащены все бригады скорой помощи.

Если проект будет успешен, инициаторы намерены добиваться включения лекарственного средства, не являющегося ни наркотиком, ни прекурсором, в список безрецептурных, а также регистрации в России более удобной для применения формы препарата - в виде спрея. А вместе с ампулой антидота каждому из участников проекта выдают специальные памятки.

- Наличие у наркомана непонятной ампулы - лишний повод для разбирательств в полиции, а памятка объясняет, что это такое и для чего нужно, - отмечает Андрей Лопатин. - Максимально информируя руководство районных ОВД, мы, в свою очередь, будем требовать, чтобы у них изменилось отношение к нашим пациентам. Разумеется, речь идет лишь о предоставлении им шанса на жизнь. Ведь каждый наркозависимый, даже опустившийся на самое дно, в глубине души мечтает бросить зелье. Но добиваться каких-либо преференций для тех, кто нарушил закон, не собираемся.

С потребителями опиоидов "в поле" работают мобильные бригады в составе психиатров-наркологов, тренеров по первой помощи, психосоциальных работников и равных консультантов из числа бывших наркоманов. Едва стартовав, проект стал "обрастать" новыми партнерами. Например, до сих пор никто не взаимодействовал в таком формате с фтизиатрической службой и федеральной системой исполнения.