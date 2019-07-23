В Новосибирске троллейбус врезался в козырек здания, погибла женщина

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя троллейбуса после гибели сотрудницы депо. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла вчера около полуночи в Кировском районе Новосибирска. Сидевший за рулем троллейбуса 46-летний водитель вел машину по территории депо и, проезжая мимо административного здания, допустил столкновение транспорта с бетонным козырьком. Он обрушился прямо на двух женщин, стоявших у входа в здание.

Одной из них, 33-летней сотруднице депо, удалось уцелеть, несмотря на то, что потребовалась срочная медицинская помощь, а вот ее 46-летняя коллега скончалась на месте. Следователи и криминалисты провели комплекс первоначальных следственных действий и продолжают разбирать причины трагедии и условия, сопутствовавшие ей.