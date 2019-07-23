В Новосибирске троллейбус врезался в козырек здания, погибла женщина

Новости

Житель Кубани убил недовольную шумом пенсионерку 13:37
Началась вторая проверка системы электронного голосования 13:31
Кристина Агилера упала с лестницы на концерте в Петербурге 13:31
Совфед запретил передавать коллекторам право сбора долгов по ЖКХ 13:29
Путин поручил правительству усовершенствовать маркировку информпродукции 13:27
В трех регионах Сибири ввели режим "черного неба" 13:25
Замглавы ФАС оценил влияние на цены повышения НДС на пальмовое масло 13:19
Вышел трейлер нового фильма с Томом Хэнксом 13:13
Сестрам Хачатурян на 3 месяца запретили "определенные действия" 13:11
В Ленобласти задержали нового подозреваемого в стрельбе по отдыхающим 13:07
Пушков: Зеленского и его команду болтает туда-сюда 13:03
Число погибших при пожаре в лагере Хабаровского края увеличилось до трех 12:52
Комитет Госдумы отклонил поправку о средствах на экспортные кредиты 12:50
ФАР поддержала идею сузить парковочные места на улицах 12:47
При жесткой посадке Ми-2 в Адыгее пострадал пилот вертолета 12:47
Путин поручил учесть мнение жителей по вопросу о мусорном полигоне "Шиес" 12:44
В Перми на прием к урологу одновременно пришли 50 человек 12:44
В Беларуси внесены изменения в Трудовой кодекс 12:42
Организаторы объяснили, почему Metallica спела "Группу крови" "Кино" 12:37
Абитуриенты и студенты рассказали, почему хотят стать врачами 12:25
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой 12:24
На Дону РЭБ-машины пятого поколения отразили кибератаку противника 12:23
В России появится кроссовер ценой до миллиона рублей 12:21
Калининградка подала в суд на ритуальную фирму из-за пропавшей могилы 12:16
У мультфильмов "Умка" и "Веселая карусель" появятся продолжения 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске троллейбус врезался в козырек здания, погибла женщина

Текст: Никита Зайков

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя троллейбуса после гибели сотрудницы депо. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

В Приангарье беременная пассажирка "скорой" погибла в ДТП

Трагедия произошла вчера около полуночи в Кировском районе Новосибирска. Сидевший за рулем троллейбуса 46-летний водитель вел машину по территории депо и, проезжая мимо административного здания, допустил столкновение транспорта с бетонным козырьком. Он обрушился прямо на двух женщин, стоявших у входа в здание.

Одной из них, 33-летней сотруднице депо, удалось уцелеть, несмотря на то, что потребовалась срочная медицинская помощь, а вот ее 46-летняя коллега скончалась на месте. Следователи и криминалисты провели комплекс первоначальных следственных действий и продолжают разбирать причины трагедии и условия, сопутствовавшие ей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

При жесткой посадке Ми-2 в Адыгее пострадал пилот вертолета
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Роспотребнадзор обнаружил недостаточное содержание витаминов в фруктах
Совфед принял отставку замгенпрокурора РФ Владимира Малиновского
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах