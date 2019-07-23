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23.07.2019 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье задержали сотрудника ФСИН за кражу нефрита на 1 млн рублей

Текст: Ирина Штерман

В Иркутской области задержаны двое подозреваемых в краже 200 кг нефрита общей стоимостью около 1 млн рублей. Ими оказались работник отдела судебных приставов и сотрудник одной из исправительных колоний ФСИН РФ, сообщает ГУВД по Иркутской области.

Фото: РИА Новости
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Напомним, драгоценный минерал был украден в новогодние праздники из Усольского районного отдела судебных приставов, где находился на ответственном хранении. До этого он был изъят у гражданина, незаконно его добывшего. По факту кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимался Следственный отдел СК РФ по Усолью-Сибирскому.

В результате оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось найти похищенное - камни были обнаружены в колодце частного дома. Нефрит в очередной раз был изъят и теперь хранится у следователей. Что касается подозреваемых, они отпущены под подписку о невыезде.

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