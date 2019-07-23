Калининградка подала в суд на ритуальную фирму из-за пропавшей могилы

Жительница Калининградской области, не обнаружив на кладбище могилу брата, подала в суд на ритуальную службу. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.

Как пояснила калининградка, ее брат скончался в ноябре 2007 года. Его погребли на городском кладбище города Немана, похоронами занималась муниципальная ритуальная служба. На могиле установили крест и фотографию умершего, указали его фамилию, имя, отчество, даты рождения и смерти.

Спустя некоторое время сестра приехала на кладбище и обнаружила, что могила брата исчезла. "На месте предполагаемого захоронения отсутствовал крест с указанием имени погребенного, номера захоронения. Рядом с предполагаемым захоронением находится ряд обезличенных могил", - говорится в сообщении суда.

Калининградка просит взыскать с ритуальной службы компенсацию морального вреда - 300 тысяч рублей. Предварительное судебное заседание состоится 14 августа.