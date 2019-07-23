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Кристина Агилера упала с лестницы на концерте в Петербурге

Поп-музыка
    23.07.2019, 13:31
Текст:   Вера Черенева
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Во время выступления в Петербурге в Ледовом дворце мировая звезда поп-сцены Кристина Агилера упала с лестницы. Обошлось без травм - певицу подхватили артисты ее шоу-балета.

Видео с инцидентом распространили пользователи социальных сетей. Агилера упала во время композиции Bionic, это песня звучала на концерте первой. Всего за время более чем двухчасового выступления певица исполнила 23 песни.

В остальном концерт прошел без происшествий, правда, фанаты артистки в социальных сетях сетовали, что Агилера сосредоточилась на песнях из своих новых альбомов и практически не исполняла проверенные временем хиты.

Сама Агилера провела в Петербурге несколько дней. В своем Twitter она выложила запись с посещения Невского проспекта, с экскурсии в Храм Спаса-на-Крови, а также фотографии рек и каналов Северной столицы.

23 июля Кристина Агилера выступит в Москве.

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