На Кубани росгвардейцев осудили за изготовление и сбыт оружия

В Краснодаре вынесен приговор двум военнослужащим Главного управления Росгвардии по краю, а также отцу одного из них (гражданскому лицу), которых в зависимости от роли каждого в преступлениях обвинили сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса России.

Как сообщили в Главном военном следственном управлении СКР, с марта 2017 года по июнь 2018 года, находясь в Краснодаре, старшина Юрий Горлов сбыл покупателю винтовку "Мосина", пистолет "Люгер Р08" и 30 патронов к ним, а также изготовленные рядовым Олегом Цыгановым короткоствольные нарезные огнестрельные пистолеты, переделанные из сигнальных. Однако росгвардейцы не знали, что вся операция проходила под контролем правоохранительных органов и проводилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Во время обыска в квартире Горловых также изъяли автомат "Калашникова", "АКСУ" калибра 5,45 мм, 123 патрона разного калибра, две ручные осколочные гранаты и взрыватель УЗРГМ. В преступной деятельности сына был замешан и его отец. Кстати, у старшины при себе еще и нашли наркотик весом почти в один грамм.

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил старшину к четырем годам колонии общего режима, его отца к двум годам условно, а рядового Цыганова к 2,5 годам условно.