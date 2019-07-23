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23.07.2019 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани росгвардейцев осудили за изготовление и сбыт оружия

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В Краснодаре вынесен приговор двум военнослужащим Главного управления Росгвардии по краю, а также отцу одного из них (гражданскому лицу), которых в зависимости от роли каждого в преступлениях обвинили сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса России.

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Как сообщили в Главном военном следственном управлении СКР, с марта 2017 года по июнь 2018 года, находясь в Краснодаре, старшина Юрий Горлов сбыл покупателю винтовку "Мосина", пистолет "Люгер Р08" и 30 патронов к ним, а также изготовленные рядовым Олегом Цыгановым короткоствольные нарезные огнестрельные пистолеты, переделанные из сигнальных. Однако росгвардейцы не знали, что вся операция проходила под контролем правоохранительных органов и проводилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Во время обыска в квартире Горловых также изъяли автомат "Калашникова", "АКСУ" калибра 5,45 мм, 123 патрона разного калибра, две ручные осколочные гранаты и взрыватель УЗРГМ. В преступной деятельности сына был замешан и его отец. Кстати, у старшины при себе еще и нашли наркотик весом почти в один грамм.

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил старшину к четырем годам колонии общего режима, его отца к двум годам условно, а рядового Цыганова к 2,5 годам условно.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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