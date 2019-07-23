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23.07.2019 18:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ВС не смягчил приговор украинцу, склонявшего школьницу из Сочи к теракту

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Верховный суд РФ оставил без изменений апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции в отношении гражданина Украины Павла Грыба, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого управления ФСБ России. Он проведет шесть лет в колонии общего режима.

Фото: iStock
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В марте этого года в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении 21-летнего молодого человека, обвиняемого в склонении к теракту. Он был признан виновным и получил срок в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как следует из материалов дела, следователи УФСБ России по Краснодарскому краю установили, что с марта по май 2017 года сторонник запрещенной в РФ праворадикальной организации "УНА-УНСО" Павел Грыб, находясь на Украине, по Skype склонял старшеклассницу одной из сочинских школ изготовить СВУ с поражающими элементами. А затем осуществить его закладку в помещении школы и произвести подрыв на выпускной линейке, после чего выехать на Украину и вступить в одну из праворадикальных националистических организаций.

По информации ведомства, преступная деятельность Грыба была пресечена в августе 2017 года после того, как сотрудники ФСБ России задержали его в городе Ярцево Смоленской области.

По данным обстоятельствам в отношении него следственным отделом УФСБ России по Кубани расследовалось уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Максимальное наказание за такое преступление - 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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