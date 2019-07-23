В Сочи предупредили о резком ухудшении погоды

В ближайшие сутки в городе-курорте ожидается ухудшение погоды - усиление ветра до 15 м/с, местами возможен сильный дождь и гроза.

Как сообщили в пресс-службе сочинской администрации, все оперативные службы города оповещены и работают в режиме повышенной готовности.

Жителям и гостям курорта рекомендуется принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели просят звонить по номеру телефона "112".