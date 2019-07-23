Житель Кубани убил недовольную шумом пенсионерку

В Кропоткине следователи предъявили обвинение 36-летнему подозреваемому в убийстве пожилой женщины.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, днем пятого июля пьяный мужчина пришел в гости к матери, однако той дома не оказалось. Но разгоряченный спиртным подозреваемый начал стучать в ворота общего двора. К нему вышла 88-летняя соседка его матери, которая начала ругаться из-за шума. Затем она решила уйти обратно в дом, мужчина пошел за ней и дважды ударил палкой по голове. А затем нанес жертве три удара ножом в шею.

"После этого мужчина похитил из дома около полутора тысячи рублей и скрылся с места преступления через окно, предварительно закрыв входную дверь с внутренней стороны, - сообщили в ведомстве. - Вечером того же дня дочь женщины не смогла дозвониться матери. А так как дверь была заперта, а внутри домовладения оказался беспорядок, она вызвала на место сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи".

Медики констатировали смерть женщины, причиной стали ранения в шею. Подозреваемого заключили под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия.