Таможенники нашли в багаже уральцев заспиртованных редких змей

Таможенники Кольцово нашли вымирающий вид змей в багаже пассажиров, прилетевших на Средний Урал из вьетнамского Нячанга.

В сумках у путешественников были две бутылки со змеями в спиртовом растворе. На этикетке значилось, что это настойка на кобре, целебное зелье с добавлением корня женьшеня. Вообще подобные сувениры не редкость на азиатских курортах, вот только они не всегда легальны.

Бутылки с подозрительным содержимым отдали экспертам на анализ. Оказалось, что в спиртовом растворе плавали белогубая куфия (ядовитая змея из семейства гадюковых) и моноклевая кобра (ядовитая змея из семейства аспидов, находится под угрозой исчезновения и по международной конвенции ее нельзя перевозить через границу).

"Незнание таможенных правил часто приводит к административной ответственности, - говорит начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин. - Советуем при вылете из России обратиться к таможенному инспектору для того, чтобы уточнить: что можно, а что нельзя провозить".

За несоблюдение правил путешественникам грозит штраф в тысячу рублей, а также штраф в размере от половины до двукратной стоимости незаконно ввозимого в страну товара.