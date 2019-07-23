С космической миссией: первый бутик Omega в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся первый бутик Omega. Он находится на Невском проспекте, 152, в пространстве Babochka. Открытие было приурочено к празднованию 50-й годовщины миссии "Аполлон-11", в ходе которой на Луне впервые побывал не только человек, но и часы - это были часы Omega Speedmaster.

По случаю такой даты выпущена обновленная юбилейная серия легендарных "лунных часов". Новый хронограф Speedmaster в точности повторяет знаменитый дизайн исторической модели, но есть и отличия: он изготовлен из запатентованного компанией золота Moonshine (его цвет чуть светлее обычного золота, а блеск более матовый, ассоциирующийся с лунным светом) и приводится в действие новым калибром Master Chronometer 3861 с ручным подзаводом (калибр обладает хронометрической точностью и устойчивостью к сильному воздействию магнитных полей).

Юбилейная серия "лунных часов" Omega Speedmaster, золото Moonshine, калибр Master Chronometer с ручным заводом. Фото: Omega

Главной гостьей торжественной церемонии открытия бутика стала балерина Диана Вишнева. После того как она разрезала красную ленточку на входе, приглашенные ознакомились с "Золотой выставкой Speedmaster" и приняли участие в интерактивной миссии посадки на Луну с использованием современных технологий.

Продолжением вечера стал гала-ужин под куполом планетария. Гигантские проекции Луны и других планет создали ощущение галактического путешествия, в котором приняли участие Ляйсан Утяшева, Елена Летучая, Светлана Бондарчук, Наталья и Мурад Османн, Борис Белоцерковский, Евгения Линович, Аглая Тарасова и другие.