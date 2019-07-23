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23.07.2019 19:17
Рубрика: В мире

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в "сговоре" с Россией

Текст: Марина Алешина

Спецслужбы Украины проводят проверку буквально всех украинских компаний кинопроката, подозреваемых в "сговоре" с Москвой и "саботировании" показа фильмов украинского производства. Об этом сообщает портал "Украинские новости" со ссылкой на материалы уголовного разбирательства, начатого по инициативе одного из депутатов Рады. Его имя не раскрывается.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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В материалах дела утверждается, что компании на прокатном рынке Украины связаны с российскими хозяйствующими субъектами и некими предпринимателями и якобы переводят в соседнюю страну львиную долю выручки. Более того, украинским прокатчикам вменяют ни много ни мало... подрывную деятельность - мол, за счет этих отчислений в РФ финансируются беспорядки на Украине. О каких беспорядках идет речь, тоже не ясно.

Ни в самих компаниях, ни в Москве эти откровения пока не комментировали.

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