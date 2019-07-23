Shazam рассказал, какие песни чаще всего просили "угадать" россияне

Популярное приложение Shazam, позволяющее мгновенно найти незнакомую песню, представило рейтинг из композиций, которые наиболее часто искали российские пользователи за прошедшие месяцы 2019 года. На первом месте оказался трек отечественной поп-певицы Zivert "Life".

Чуть менее часто слушатели интересовались композицией "Do it" диджея Ilkay Sencan, а на третьем месте - "Dancin (Krono Remix)" от Aaron Smith feat. Luvli.

Кроме того, в пятерку вошли "Грустный дэнс" дуэта Artik & Asti и "Вad guy" американской певицы Billie Eilish (она же, по информации Shazam, на данный момент самая запрашиваемая исполнительница в мире), сообщает ТАСС.

Пользователи всего мира при этом чаще всего просили приложение "угадать" трек "Calma (Remix)" - это песня пуэрториканских исполнителей Pedro Capó и Farruko, продолжающая тренд на латиноамериканскую музыку, зародившийся пару лет назад. Самым запрашиваемым певцом оказался Calvin Harris, а группой - Imagine Dragons.