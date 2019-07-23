Сухопутный рейд совершат ветераны военно-морского флота СГ

О героизме моряков Днепровской флотилии в годы Великой Отечественной войны слагали легенды, а фашисты за их отчаянное бесстрашие называли бойцов в бескозырках "черной смертью". В память о 75-летии освобождения Беларуси от гитлеровских оккупантов и 100-летии Днепровской речной военной флотилии моряки Союзного государства стартовали 23 июля из Смоленска единым автопробегом.

Их маршрут, сообщил БЕЛТА председатель "Белорусского союза военных моряков" Валерий Холодилин, пролегает вдоль Днепра через российские и белорусские города, а завершится рейд в День военно-морского флота России - 28 июля - в историческом заповеднике Гомельской области - Речице.

Речная флотилия, вспоминают ветераны, была основана еще в феврале 1919 года. Ее корабли действовали на Екатеринославском направлении, вели ожесточенные бои на Припяти. Отличились мужеством и стойкостью речники и в годы Великой Отечественной войны при обороне Полесья и Сталинграда. Бойцы в тельняшках освобождали Беларусь, дошли до Берлина, где победители расписались на стенах поверженного рейхстага. За беспримерные подвиги три тысячи моряков были удостоены правительственных наград, а 20 стали Героями Советского Союза.

По пути следования автопробега, сообщает агентство, ветераны военно-морского флота двух стран посетят места боевой славы. В деревне Рыленки ветераны возложат цветы к братской могиле, где похоронены десять тысяч солдат, погибших в годы минувшей войны, а в Дубровно запланирована экскурсия к мемориальному камню, установленному в честь выдающегося флотоводца ХІХ века, героя русско-турецкой войны - капитана 1-го ранга Александра Казарского.

Планируется, в частности, что к участникам акции присоединятся и артисты Международного фонда социальной и экономической поддержки деятелей культуры и искусств народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина.

А в Орше ветераны посетят мемориальный комплекс "Катюша", курган Бессмертия, музей Константина Заслонова, памятник воинам-интернационалистам. В числе мест, куда гости отправятся в Могилеве, - площадь Славы, аллея Героев и мемориальный комплекс "Землянка".

По старой флотской традиции на воды Днепра будут спущены венки памяти. "После Могилева мы намеревались продолжить путешествие на теплоходе через Быхов-Рогачев-Жлобин, но из-за низкого уровня воды в реке осуществить задуманное не удалось, - уточнил Холодилин. - Поэтому в программе рейда появился и Минск. Однако конечный пункт назначения остался без изменений". Именно в Речице состоится праздничный митинг и гала-концерт "Днепр - река дружбы славянских народов". Предполагается, что здесь соберутся не только участники автопробега, но и представители флотов России, Россотрудничества, посольства РФ в Беларуси, землячеств белорусов из различных регионов Союзного государства.

Кстати, после окончания войны, уточняет агентство, Днепровская флотилия дислоцировалась несколько лет в Пинске, а в 1951 году была расформирована. На ее базе был создан учебный отряд, готовивший специалистов для кораблей и частей Военно-морского флота. А сейчас на обновленной материально-технической базе здесь готовят связистов и водолазов для пограничной службы Беларуси.