В Китай пришла "Большая жара"

Традиционно китайцы спасаются от жары поеданием охлажденных в проточной воде арбузов: они предотвращают обезвоживание и помогают перенести зной лучше любого мороженого. Также блюдом сезона считается легкая жидкая каша из клейкого риса - в нее для поддержания здоровья могут по предписанию врача добавлять различные целебные травы, поэтому она и называется яочжоу (дословно "лекарственная каша"). Впрочем, чаще всего в нее просто добавляют фасоль, поскольку последняя обладает свойством понижать жар в организме и утолять летний зной.

Пьют в этот сезон фуча - один из видов черного чая, который производится прессованным в большие брикеты. Этот чай получил свое название за то, что по своим целебным свойствам он схож с трутовым грибом фулином. Это прекрасное желче- и мочегонное средство, которое также обладает противовоспалительным эффектом, оздоровляет селезенку и используется для профилактики заболеваний ЖКТ. Имя чая также омонимично сезону, в который его готовят - это дни сильной жары футянь, которые будут царить вплоть до конца августа.

С продолжением зноя врачи рекомендуют налегать на горькую пищу с тем, чтобы освежиться и поддержать сердце, крайне уязвимое в жаркие дни.