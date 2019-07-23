В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность. Тестировались фотоаппараты самых разных моделей - от обычных до профессиональных.

Получившийся рейтинг фотоаппаратов признан практически во всех странах мира.

Исследования проводились в лучших отраслевых лабораториях Европы.

В ходе испытаний беззеркальных камер со сменными объективами специалисты не обнаружили прямой зависимости между брендом аппарата и качеством съемки. Различные модели одной и той же торговой марки могут одновременно занять и первое, и последнее место в рейтинге.

Среди "зеркальных" фотоаппаратов эксперты не определили очевидного лидера. Модели трех известных брендов набрали равное число баллов.

Многие "зеркалки" подвело появление на снимках искаженных линий и геометрических объектов в форматах JPEG и RAW.

Все подробности исследования фотоаппаратов и узнать названия лучших из них можно на сайте Роскачества.