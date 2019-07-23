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23.07.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты

Текст: Марина Гусенко
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность. Тестировались фотоаппараты самых разных моделей - от обычных до профессиональных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Получившийся рейтинг фотоаппаратов признан практически во всех странах мира.

Исследования проводились в лучших отраслевых лабораториях Европы.

Фото: iStock
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В ходе испытаний беззеркальных камер со сменными объективами специалисты не обнаружили прямой зависимости между брендом аппарата и качеством съемки. Различные модели одной и той же торговой марки могут одновременно занять и первое, и последнее место в рейтинге.

Среди "зеркальных" фотоаппаратов эксперты не определили очевидного лидера. Модели трех известных брендов набрали равное число баллов.

Многие "зеркалки" подвело появление на снимках искаженных линий и геометрических объектов в форматах JPEG и RAW.

Все подробности исследования фотоаппаратов и узнать названия лучших из них можно на сайте Роскачества.

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