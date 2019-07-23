Xiaomi вошла в список 500 крупнейших компаний мира

Всего в рейтинге Fortune 500 в этом году 129 китайских компаний. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Среди впервые вошедших в список китайских компаний также Китайский банк развития, крупнейший производитель железнодорожного подвижного состава CRRC и производитель бытовой техники Gree.

В общей сложности в Fortune 500 вошли 129 китайских компаний. На втором месте в глобальном хит-параде оказался нефтехимический гигант Sinopec, доходы которого за год выросли на 26,8 процента, до 414,6 миллиарда долларов. На четвертом месте - Китайская национальная нефтяная корпорация, на пятом - Китайская государственная электросетевая корпорация.