Xiaomi вошла в список 500 крупнейших компаний мира

Список 500 крупнейших компаний мира от журнала Fortune пополнился 13 новичками из Китая. В опубликованном в понедельник хит-параде впервые появился китайский производитель смартфонов и бытовой электроники Xiaomi, доходы которого в минувшем году выросли на 56 процентов до 26,5 миллиарда долларов, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Всего в рейтинге Fortune 500 в этом году 129 китайских компаний. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Среди впервые вошедших в список китайских компаний также Китайский банк развития, крупнейший производитель железнодорожного подвижного состава CRRC и производитель бытовой техники Gree.
В общей сложности в Fortune 500 вошли 129 китайских компаний. На втором месте в глобальном хит-параде оказался нефтехимический гигант Sinopec, доходы которого за год выросли на 26,8 процента, до 414,6 миллиарда долларов. На четвертом месте - Китайская национальная нефтяная корпорация, на пятом - Китайская государственная электросетевая корпорация.