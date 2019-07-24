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24.07.2019 15:47
Рубрика: Власть

Бастрыкин: Воевавших в 90-е в Чечне боевиков ищут до сих пор

Текст: Наталья Козлова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал о том, что до сих пор расследуются уголовные дела, связанные с действиями боевиков в Чечне и в Дагестане в 90-х - начале 2000-х годов.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Бастрыкин рассказал о меньшей вовлеченности бизнеса в преступные сообщества

"Один из основных принципов уголовного процесса - это неотвратимость наказания. И мы видим, как нашим следователям удается спустя долгие годы привлекать к уголовной ответственности тех, кто посягал на целостность нашего государства в начале 2000-х годов. Всем известен подвиг 6-й роты псковских десантников в Чечне, подвергшейся нападению многократно превосходящей банды боевиков под руководством Басаева и Хаттаба. Сейчас мы продолжаем находить участников банды и заставляем их ответить по закону. Следствием установлена причастность к совершению этого преступления 23 лиц, 14 из которых уже осуждены, пятеро объявлены в розыск, а в отношении еще четверых дело рассматривается в суде", - рассказал Бастрыкин.

"Думаю, все помнят и события 1999 года в Республике Дагестан, когда вооруженные банды напали на Ботлихский и Цумадинский районы республики, организовав боестолкновения с российскими военнослужащими, - продолжил председатель СКР. - Десятки убитых! Потерпевшими по этому делу признано более 1600 человек, и с 2012 года расследование не приостанавливалось. За совершение данных преступлений осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы 78 участников нападения. В стадии рассмотрения судом находится дело еще двоих".

"При этом трое участников нападения привлекаются к уголовной ответственности, и на причастность к исследуемым событиям проверяются еще 5 лиц, устанавливаются их роль и действия в составе банды. Работа проводится совместно с подразделениями ФСБ и МВД России", - уточнил глава СК России.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в номере "Российской газеты" от 25.07.2019.

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