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Дублер Вина Дизеля пострадал и впал в кому во время съемок "Форсажа 9"

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    24.07.2019, 16:00
Текст:   Олег Усков

ЧП на съемках девятой части экшн-серии "Форсаж": каскадер Джо Уоттс, дублер Вина Дизеля, упал во время исполнения одного из трюков и серьезно пострадал.

Как передает The Sun, инцидент произошел в Хартфордшире, на юго-востоке Англии, во время сцены прыжка с балкона, когда у артиста неожиданно оборвался трос страховки.

Фото: twitter.com/ OnceInHollywood
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В результате Уоттс упал с высоты тридцати футов (более девяти метров) и серьезно разбил голову.

По информации издания, съемки фильма были тут же приостановлены, а каскадера на самолете доставили в Королевский госпиталь в Лондоне, где погрузили в искусственную, медикаментозную кому.

При этом медики заверили, что на текущий момент состояние каскадера стабильно.

Отмечено, что сам Дизель присутствовал на площадке в момент ЧП и был шокирован произошедшим, "едва сдержав слезы".

В полиции изданию подтвердили факт инцидента, отметив, что начата проверка.

Джо Уоттс - актер и каскадер, начавший работать в индустрии пять лет назад. На его счету фильмы и сериалы "Марчелла", "Белая принцесса", "Телохранитель киллера", "Трансформеры: Последний рыцарь", второй "Мир Юрского периода", ленты франшизы "Звездные войны", "Игра престолов", "Человек-паук: Вдали от дома" и другие.

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