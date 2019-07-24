"Единая Россия" раскритиковала идею платных курилок в аэропортах

Фракция "Единая Россия" в Госдуме не поддержит предложение сделать платным посещение комнат для курения в аэропортах. Об этом заявил журналистам руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Первое чтение законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты прошел 16 июля. Представитель "Справедливой России" Федот Тумусов, как ранее сообщили СМИ, обещал внести ко второму чтению поправку о платных "курилках". Депутат также озвучил предлагаемую цену - 50-100 рублей.

"Это неэффективное решение, цель такой инициативы - пиар", - отреагировал Неверов. По его мнению, не все согласятся платить. "Как итог - проблема, на решение которой направлен законопроект, не решится", - считает парламентарий.

Он подчеркнул, что смысл принятого в первом чтении законопроекта - дать возможность аэропортам устанавливать специально оборудованные курительные комнаты в чистых зонах.

- Это сделано исключительно для того, чтобы свою потребность курильщик не реализовывал там, где не положено, например, в туалетах, где в итоге табачным дымом дышат все, - напомнил депутат, отметив, что реальной возможности "застукать" курильщика фактически нет.

Кроме того, по словам Неверова, "в стоимость билетов входит аэропортовый сбор, который позволяет обеспечить чистым воздухом тех, кто не курит, за счет того, что люди, которые, по сути, больны, будут курить в специально отведенных местах".

Ко второму чтению в законопроект будет предложена другая поправка: "Единая Россия" будет вносить поправку о приравнивании вейпов, электронных сигарет к обычным.

Второе чтение законопроекта о "курилках" в аэропортах намечено на осеннюю сессию.