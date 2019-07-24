Госдума разрешила не отчитываться о движении средств по зарубежным вкладам

Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий российским гражданам не предоставлять налоговикам отчет о движении средств по зарубежным вкладам. Сейчас это могут делать россияне, живущие за пределами страны больше 183 дней в году.

Речь идет о поправках в закон о валютном регулировании, в июне внесенных правительством в Госдуму. Из них следует, что российские резиденты смогут не отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) за счета в банках, расположенных на территории стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Возможность не отчитываться открывается, если общая сумма движений по зарубежному счету, либо остаток на счете не превышают 600 тысяч рублей. Также страна, в которой находится банк, должна заключить с Россией соглашение об автоматическом обмене информацией. Сейчас таких стран 75.