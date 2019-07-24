Индия проведет первые в истории военно-космические учения

По оценкам индийских экспертов, проведение такого упражнения вызвано растущим влиянием Китая в космической сфере.

Первый шаг к созданию надежного противокосмического потенциала Индия сделала в рамках "миссии Шакти". Речь идет о запуске в марте этого года 19-тонной ракеты-перехватчика для уничтожения 740-килограммового спутника Microsat-R на высоте 283 километров.

Учения IndSpaceEx подчеркивают серьезность, с которой Дели принимает необходимость противодействия вероятным угрозам своим космическим активам со стороны Китая, заявил изданию пожелавший остаться неизвестным правительственный чиновник. По его словам, премьер Нарендра Моди дал высокую оценку программе по запуску ракеты-перехватчика, которая сделает страну сильнее и безопаснее. Отмечалось также, что аппарат-перехватчик был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя А-SAT. Индия стала четвертой страной в мире после России, США и Китая, обладающей такими технологиями.