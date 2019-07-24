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24.07.2019 15:25
Рубрика: В мире

Индия проведет первые в истории военно-космические учения

Текст: Александр Саможнев
Вооруженные силы Индии проведут 25 и 26 июля симулированные военно-космические учения IndSpaceEx для того, чтобы определить возможные вызовы для страны в потенциальной космической войне. В "настольной военной игре" примут участие представители армии и научного сообщества, пишет газета Times of India.
Фото: Faisal Khan/Anadolu Agency/Getty Images Фото: Faisal Khan/Anadolu Agency/Getty Images
Фото: Faisal Khan/Anadolu Agency/Getty Images

По оценкам индийских экспертов, проведение такого упражнения вызвано растущим влиянием Китая в космической сфере.

Фото: EPA-EFE/ISRO
Индия запустила экспедицию на Луну

Первый шаг к созданию надежного противокосмического потенциала Индия сделала в рамках "миссии Шакти". Речь идет о запуске в марте этого года 19-тонной ракеты-перехватчика для уничтожения 740-килограммового спутника Microsat-R на высоте 283 километров.

Учения IndSpaceEx подчеркивают серьезность, с которой Дели принимает необходимость противодействия вероятным угрозам своим космическим активам со стороны Китая, заявил изданию пожелавший остаться неизвестным правительственный чиновник. По его словам, премьер Нарендра Моди дал высокую оценку программе по запуску ракеты-перехватчика, которая сделает страну сильнее и безопаснее. Отмечалось также, что аппарат-перехватчик был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя А-SAT. Индия стала четвертой страной в мире после России, США и Китая, обладающей такими технологиями.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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