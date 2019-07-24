Instagram обрушился в России и других странах вместе с Facebook

Социальные сети Facebook и Instagram испытывают перебои с доступом в России и других странах, включая государства Европы и Южной Америки.

Об этом свидетельствуют жалобы пользователей в Twitter, а также данные сайта Downdetector, отслеживающего доступность крупных и популярных онлайн-ресурсов.

Зашла в Твиттер и убедилась в том, что Инстаграм сломался у всех. Хорошо, когда есть такая возможность 👌 — Милая Шанелька (@1DerfulGirl__1D) July 24, 2019

мне приходит уведомление, что Шон выложил что-то в инст, но прикол весь в том, что ИНСТАГРАМ НЕ РАБОТАЕТ — розовый лимонад` ♡ (@pink_leemonade) July 24, 2019

Сбой в работе соцсетей произошел около 16 часов по московскому времени. Пользователи мобильных приложений жалуются на невозможность обновить новостные ленты. Кроме того, в ряде случаев не открываются ссылки с быстрым предпросмотром, помеченные значком молнии.