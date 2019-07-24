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Instagram обрушился в России и других странах вместе с Facebook

Текст:   Антон Благовещенский
24.07.2019,  
17:10
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Социальные сети Facebook и Instagram испытывают перебои с доступом в России и других странах, включая государства Европы и Южной Америки.

Теперь официально. "ВКонтакте" запускает сервис знакомств

Об этом свидетельствуют жалобы пользователей в Twitter, а также данные сайта Downdetector, отслеживающего доступность крупных и популярных онлайн-ресурсов.

 

Сбой в работе соцсетей произошел около 16 часов по московскому времени. Пользователи мобильных приложений жалуются на невозможность обновить новостные ленты. Кроме того, в ряде случаев не открываются ссылки с быстрым предпросмотром, помеченные значком молнии.

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