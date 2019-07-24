Ювелирное попадание полутонной бомбы показали на видео

Ювелирное применение корректируемой авиабомбы КАБ-500. Видео fighter_bomber pic.twitter.com/vek8TieVxp — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 24, 2019

В Сети появилось видео ювелирного применения российской корректируемой бомбы КАБ-500. Боеприпас весом в полтонны, использованный в Сирии в условиях плотной городской застройки, уничтожил финансовый центр ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), расположенный на первом этаже многоэтажного офисного центра. Само здание при этом не обрушилось, соседние дома также не пострадали.

КАБ-500 - целое семейство российских корректируемых авиабомб, отличающихся друг от друга способом прицеливания. Есть две версии с телевизионной системой наведения: изображение с установленной на бомбе камеры транслируется в кабину бомбардировщика, а задача штурмана - удержать прицельный маркер на назначенной к уничтожению цели. Также "телебомба" может наводиться самостоятельно, сравнивая картинку с камеры с заложенным в память эталонным изображением цели. Такие бомбы снаряжаются фугасно-бетонобойным и объемно-детонирующим зарядами.

КАБ-500Л (лазерная) наводится по световой метке на цели. Ее может обеспечивать самолет-носитель, наземный корректировщик или контейнер с лазерным целеуказателем, подвешенный, к примеру, к разведывательному беспилотнику. Бомба со спутниковым наведением КАБ-500С ориентируется по сигналам GPS и ГЛОНАСС. При их отсутствии - во время реальной войны спутниковую навигацию заглушат в первую очередь, - бомба переходит на управление из самолета-носителя.

Различные модификации КАБ-500 активно применяются ВКС России в Сирии. Су-34 может использовать их с большой высоты, оставаясь вне зоны действия маломощной ПВО террористов. Как правило, с помощью корректируемых авиабомб уничтожаются важные цели: полевые штабы, склады оружия. В октябре 2015 года точечный удар КАБ-500 уничтожил подвал заброшенного дома, где собрались на сходку главари боевиков.