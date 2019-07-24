Израиль атаковал сирийскую провинцию Дераа

Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа. Авианалет причинил только материальный ущерб, жертв нет, передает агентство SANA. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Тель-Хара является объектом израильских рейдов против поддерживаемых Ираном ополченцев, которые укрепились на юге Сирии и Голанских высотах вблизи границы с еврейским государством.

Только на прошлой неделе истребители Израила трижды наносили ракетные удары по нескольким объектам в районе города Эль-Кунейтра на Голанских высотах. А восьмого июля были атакованы позиции армии САР в провинции Хомс. Сирийские власти называют подобные нападения отчаянной попыткой оказать поддержку бандам террористов, которые терпят поражение.