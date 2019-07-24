Сянган (Гонконг) является особым административным районом КНР, и китайское правительство никогда не позволит каким-либо внешним силам вмешиваться в его дела. Об этом 23 июля заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

На днях в Сянгане произошла серия крайне жестоких инцидентов. Ряд официальных лиц США и Великобритании потребовали от администрации ОАР Сянгана уважать свободу слова и свободу на мирные демонстрации. Китайская сторона категорически против подобных высказываний и выражает серьезное недовольство и решительный протест против ожесточенных правонарушений, которые нарушают местные законы и бросают вызов основам принципа "одна страна, два строя".

В Пекине отмечают, что в Сянгане полностью гарантированы все основные права и свободы, которыми вправе пользоваться сянганцы по Основному закону КНР о ОАР Сянган. Тем не менее, при осуществлении этих прав никто не должен нарушать права и свободы других лиц, а также влиять на общественный порядок и общественную безопасность района, выходя за рамки правовых норм и совершая насильственные преступления.

Недавно группа радикально настроенных демонстрантов заблокировала и ворвалась в здание Канцелярии по связям Центрального народного правительства в ОАР Сянган, повредила государственный герб, а на стене здания написала оскорбительные слова. Ранее агрессивно настроенные протестующие штурмовали здание Законодательного совета ОАР Сянган, окружили полицейское управление и напали на офицеров полиции.

Подобные действия вышли далеко за рамки мирной демонстрации и серьезно подорвали верховенство закона в Сянгане. С этим не может мириться ни одно суверенное государство. Полиция Сянгана должна принять необходимые меры в соответствии с законом, чтобы обеспечить безопасность органов Центрального правительства, расположенных в Сянгане, отстоять верховенство закона и наказать преступников.

Из сообщений СМИ ясно видно, что имеются признаки манипулирования, планирования и деятельности иностранных сил, провоцирующих инциденты в Сянгане. На днях полиция Сянгана изъяла партию взрывчатого вещества трипероксид ацетона. Были задержаны несколько подозреваемых, один из них поддерживает связь с международными террористическими организациями. Все эти факты показывают, что некоторые силы пытаются парализовать работу правительства ОАР Сянган, лишить их возможности управлять районом и помешать развитию Китая. Также из анализа инцидента с незаконной оккупацией центральной кольцевой автомобильной дороги в Сянгане в 2014 году и недавних насильственных преступлений ясно видно, что внешние силы постоянно "протягивают руку" Сянгану, пытаясь подорвать принцип "одно государство, два строя" и развивать свою собственную власть в регионе.

20 июля более 300 тысяч представителей всех слоев общественности Сянгана провели мирный митинг под девизом "В защиту Сянгана". Они осуждают насильственные действия оппозиции с целью разъединить общество. Это достаточно ясно демонстрирует, что жители Сянгана имеют четкое представление о вреде и природе насильственных действий, которые осуществляет крайне малое количество экстремистов, а также надеются совместными усилиями защитить Сянган. Без поддержания безопасности и стабильности не могут быть гарантированы гражданские права и свободы.