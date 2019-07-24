Китай выступил против однополярного мира и протекционизма

Именно США, как отмечают в Китае, сегодня стремятся к гегемонии, проводя политику односторонних действий и протекционизма. Вашингтон подрывает существующий миропорядок, который сформировался после Второй мировой войны. Система коллективной безопасности под началом ООН оперативно обеспечивает мир и развитие на планете. Тем не менее, США пытаются монополизировать систему обеспечения безопасности и свободной торговли, диктовать свои условия и правила, преследуя собственные интересы. США выходят из международных организаций и договоров: они покинули Совет по правам человека ООН, ЮНЕСКО, вышли из Парижского соглашения об изменениях климата, Иранского ядерного соглашения и т.д. Они препятствуют нормальной деятельности МАГАТЭ и реформам ВТО.

КНР стояла у истоков нынешнего миропорядка и сегодня продолжает отстаивать его основы. Когда американские "ястребы" выступили против Китая, 100 американских китаистов отправили послание президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором отмечена незаменимая роль КНР в защите мирового порядка, борьбе с климатическими изменениями и других вопросах, связанных с судьбой всего человечества.

Китай всегда твердо и решительно отстаивает авторитет ООН, принимает активное участие в действиях объединенных наций по поддержанию мира, непрерывно расширяет открытость внешнему миру и активно интегрируется в процесс развития экономической глобализации. В стране подчеркивают, что у китайцев нет "генов гегемонии", на мировое господство Китай не претендует. От идеи построения глобального сообщества с единой судьбой до инициативы "Одного пояса, одного пути" - китайские инициативы не несут какой-либо скрытой геополитической повестки и не направлены против кого-либо. Их конечной целью является содействие улучшению механизма глобального управления, расширению взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместного развития.