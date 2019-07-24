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Комикс о советском Супермене получит экранизацию

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    24.07.2019, 11:17
Текст:   Илья Маршак
Фото: youtube.com/ Mortal Kombat Komics Фото: youtube.com/ Mortal Kombat Komics
Фото: youtube.com/ Mortal Kombat Komics

Студия Warner Bros. планирует экранизировать знаменитый графический роман Марка Миллара ("Пипец", "Особно опасен") "Красный сын".

Анимационный фильм должен выйти на экраны в 2020 году, однако пока неизвестно, кто будет задействован в его съемках, сообщает Superman Homepage.

По сюжету книги ракета Супермена вместо классического Канзаса приземляется в СССР. Первые уроки жизни сверхчеловек получает в украинском колхозе, а впоследствии и вовсе становится символом советских ценностей и защитником коммунизма.

Вместо того, чтобы бороться "за правду, справедливость и американский путь", Супермен "ведет бесконечную битву за Сталина, социализм и международную экспансию Варшавского договора". Его "тайная личность" (имя, которое ему дали приемные родители) является государственной тайной. В этой реальности вместо СССР разваливаются США, штаты Джорджия и Луизиана требуют независимости, по улицам Нового Орлеана едут танки.

Фото: WDSSPR
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В книге фигурируют альтернативные версии Сталина, Кеннеди, а также известные герои DC Comics в непривычном формате: Чудо-Женщина, Зелёный Фонарь и Бэтмен-террорист в шапке-ушанке, родителей которого убил шеф НКВД Петр Рослов. За исключением футуристического эпилога, история охватывает временной промежуток с 1953 по 2001 год.

В 2004 году графический роман Миллара был номинирован на премию Айзнера, на русском языке комикс выходил в 2015 году в издательстве "Азбука СПб".

Вместе с "Красным сыном" в 2020 году студия Warner Bros. также планирует снять анимационные фильмы "Супермен: Человек завтрашнего дня" и "Лига Справедливости: Война Апокалипсиса", сообщается на официальном сайте DC Comics.

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