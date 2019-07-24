Выставочный зал в Сокольниках построен в 1959 году. Недавно тут завершилась выставка кошек, на очереди - японские авто. А первая выставка, которая здесь состоялась - "Промышленная продукция США" - стала легендарной, благодаря дебатам Никиты Хрущева и Ричарда Никсона.

- Мы деловые люди! Сразу сошлись! - от души пожимал руку советский лидер будущему президенту Штатов.

Эти дебаты прозвали кухонными, потому, что на выставке был представлен, как тогда говорили, "типичный дом американца". Нашпигованный бытовой техникой, в том числе, кухонной.

Среди прочих достижений американской промышленности Никсон показал и посудомоечную машину. Первый секретарь ЦК КПСС язвил: "А у вас нет машины, которая в рот еду кладет и проталкивает?"

Кстати, на выставке лидеры не ели. Зато пили. Например, Никита Сергеевич попробовал "Пепси-колу".

Политики спорили о коттеджах и многоквартиных домах - теперь мы называем их хрущевками. Спорили о государственным строе. Никита Сергеевич все больше распалялся - и выдал: "Мы вам еще покажем кузькину мать!"

Да, считается, что впервые эту фразу Хрущев произнес именно здесь - 24 июля 1959-го. Выходит, хрущевской "кузькиной матери" в этом году - 60!

Представьте, каково было переводчику объяснить, кто это такая - Kuzma's mother. Но несколько лет назад в программе "Как это было" личный переводчик Хрущева Юрий Липанов рассказывал, что перевел это Никсону так: "To show what`s what". То есть "мы вам покажем, что есть что".

Но неужели Никсон так и не узнал, что это за мать Кузьмы, которую ему собирались показать? На кадрах цветной американской хроники этой хрущевской фразы нет. Зато есть логотип фирмы "Ampex". В то время она занималась разработкой устройств видеозаписи. А основателем компании в 1944-м стал уроженец села Русская Айша, что близ Казани, - Александр Понятов. И название ее составлено из инициалов имени и фамилии основателя и слова "excellence" - "превосходство".

В Гражданскую Понятов служил в Белой армии и вынужден был эмигрировать. Сначала в Китай, затем - в Америку. Никсон во время пресс-конференции несколько раз указывал Хрущеву на преимущества цветного ТВ. Примечательно, что отцом телевидения и в Америке, и вообще в мире тоже был выходец из России - сын муромского купца Владимир Зворыкин.

Ну, а в Сокольниках в 1959-м Никита Хрущев сверкал яркими красками и на черно-белых экранах, искрился выражениями, задавая задачи переводчику:

- Мы тоже, знаете, не мух ноздрями бьем. За 42 года так шагнули!..

Тема "Догоним и перегоним Америку" звучала здесь, когда лидер СССР осматривал микроволновки и комфортабельные авто. И доказывал, что коммунизм победит капитализм.

- Когда обгоним вас на разъезде, мы вам приветствие такое сделаем, - махал ручкой Хрущев под аплодисменты и почти голливудскую улыбку Никсона.

Кухонные дебаты... Во время них Хрущев занимался и подсчетами:

- Америка 150 лет существует - вот ее уровень. Мы - 42 года. Еще нам семь лет - и мы будем на таком же уровне, как Америка.

...Через пять лет Никиту Сергеевича сместили с поста первого секретаря ЦК КПСС.

А "кузькину мать" по-прежнему можно найти и в словаре Даля, и в риторике лидера коммунистов. Да и мы ее до сих пор вспоминаем.