Милак побил мировой рекорд Фелпса на 200-метровке баттерфляем на ЧМ

Венгерский пловец Криштоф Милак одержал победу на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее, установив новый мировой рекорд.

Милак финишировал с результатом 1 минута 50,73 секунды и побил мировое достижение Майкла Фелпса, уже завершившего карьеру. На американца все равнялись с чемпионата мира-2009 в Риме, где пловцы выступали в хай-тек комбинезонах - тогда он преодолел эту дистанцию за 1 минуту 51,51 секунды.

Помимо Милака призерами Кванджу в этой дисциплине стали японец Дайя Сато (1.53,86) и южноафриканец Чад Ле Кло (1.54,15).

Для 19-летнего Милака это первая золотая медаль на мировых первенствах на взрослом уровне. В 2017 году в Будапеште он завоевал серебро на 100-метровке баттерфляем, проиграв только Калебу Дресселу, новому Фелпсу в сборной США.