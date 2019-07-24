МВД Украины из-за митингов направило в Покровск на территории ДНР спецназ

В город Покровск Донецкой области направлен спецназ украинского МВД, передает РИА Новости. Причина такого решения - проходящие у здания избирательной компании митинги протеста.

Митингующие установили перед избиркомом палатки, принесли автомобильные шины.

"Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки", - прокомментировали в МВД.

Напомним, что выборы на Украине прошли 21 июля. Более 43 процентов, по предварительным данным, набрала партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа".