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Рецензии
    24.07.2019, 18:55
Текст:   Алексей Литовченко
С точки зрения современных либеральных догматов "Гамлет" - вещь, конечно, неплохая, но безнадежно устаревшая. Впрочем, если добавить туда пару чернокожих, сместить акцент на проработку феминистской повестки и поставить на главную роль сильную независимую женщину, то будет нормально. В общем, "Офелия" австралийской режиссерки Клэр Маккарти - это примерно так.

Офелию, маленькую, но уже своенравную, храбрую и умную девочку, дерзнувшую выступить из-под стола с речью на королевской вечеринке в честь отъезда Гамлета, берет к себе фрейлиной королева Гертруда. Офелия вырастает еще более своенравной, храброй и умной, однако другие фрейлины ее гнобят, потому что она недостаточно родовита (дочь "ближнего вельможи" Полония, ага), а еще - вы подумайте! - заплетает в волосы цветы вместо бриллиантов. Тем не менее Гертруда держит Офелию на положении фаворитки и позволяет ей читать себе на ночь фривольного содержания книжки.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Дальше вы знаете. Клавдий убивает отца Гамлета, сидящая на сильнодействующих препаратах Гертруда выходит за него замуж... Каких препаратах? Ну, тех, которые ей поставляет сестра-ведьма. Какая сестра-ведьма? Ну, Мехтильда! Мехтильда, которую когда-то Клавдий объявил ведьмой, и та, чтобы избежать казни, с помощью специального зелья инсценировала свою смерть и стала ведьмой, переехав в темную пещеру, заполненную всякими склянками, сушеными лягушками и черепами (доколе мы, кстати, будем терпеть эти оскорбительные стереотипные представления о ведьмах?). Вот. А Гамлет обручается с Офелией.

Как вы уже могли догадаться, женский спин-офф "Гамлета" несколько расходится с оригиналом. Что нисколько не предосудительно. Вон Том Стоппард как-то свой спин-офф сделал, про Розенкранца и Гильденстерна, не менее от шекспировского текста далекий. Притом остроумный, смешной, всем понравилось. "Офелия", надо признать, тоже смешная, но вряд ли она таковой действительно задумывалась. Этот фильм по замыслу скорее ближе к "Марии Магдалине", женскому спин-оффу, простите, Евангелия, где, в частности, Иисусу разъясняли насчет гендерного неравенства - такого типа кино.

Дейзи Ридли, играющая титульную героиню, в прологе и эпилоге за кадром вещает, что, мол, вы все знаете эту историю с одного бока, тогда как с точки зрения Офелии все немного по-другому, и она, ее точка зрения, также важна. Действительно: все немного по-другому. И не столько из-за наличия ведьмы-наркодилера или неожиданной расовой принадлежности Горацио. Тут все глобальнее. Теперь эта история - о женском реванше. Когда недалекие кровожадные мужчины, увлеченные дурацкими интригами, войнами, местью и жаждой власти, позволяющие себе непристойное поведение в отношении противоположного пола, профукивают все на свете, включая Датское королевство, а дамы - то есть Офелия и Мехтильда (все ж никуда от нее не деться) - в итоге оказываются на коне.

Фото: kinopoisk.ru
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Соответственно, сами-знаете-какой-вопрос здесь в принципе неуместен. Гамлет им не задается по причине того, что в данной редакции его характер радикально упростили, а Офелия, наоборот, подобными глупостями не страдает. Ее тревожат куда более насущные проблемы. "Я не желаю после смерти стать уроком анатомии для мужчин", - молвит она гордо негру Горацио. Офелия дальновидна и рассудительна. Топиться? Этого еще не хватало. А если возлюбленному так уж кровь из носу хочется с кем-то свести счеты, то и пускай себе. Офелии еще дочку (разумеется, дочку!) нужно произвести - ради светлого будущего.

Притом мыльнооперный формат - с упором на любовные страсти, адюльтеры, предательства, вот это все - в сочетании с неидеальным подражанием шекспировскому слогу, который русский дубляж переваривает во что-то совсем уж смехотворное, и местами небезосновательной претензией на высокохудожественную красоту дают забавный эффект, эффект письма Дяди Федора. На первый взгляд - та же классическая драма, но вдруг то лапы ломит, то хвост отваливается. Зато актуальность повысилась. До свидания, ваша дочь, Тетя Шекспир.

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