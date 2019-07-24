Оскароносный режиссер Рон Ховард, в 60 с гаком лет приобщившийся к оперному искусству, в документалке о Лучано Паваротти выглядит как восторженный юнец, впервые узнавший о феномене "мастера верхней до" и о мощи оперного пения вообще. Это откладывает свой отпечаток на фильм - двойственный: с одной стороны, в искренности и добродушном восторге, передающемся зрителю, Ховарду не откажешь. С другой же, в его представлении Паваротти, личность весьма сложная, получается, простите за вынужденную тавтологию, слишком уж односложным.

Начинается фильм с архивной видеозаписи: великий оперный певец плывет в трениках по реке Амазонке в Манаус, где в XIX веке был построен театр, к которому свой интерес проявил еще Вернер Херцог, сняв легендарный фильм "Фицкарральдо". Лучано ступает на сцену одного из крупнейших театров Бразилии - и его могучий голос наполняет пространство музыкой. Красиво, величаво, возвышенно! Сердечность огромного бородатого мишки с могучим голосом и огромной улыбкой, безусловно, подкупает - Паваротти был, вне всяких сомнений, крайне масштабным персонажем, про которого грех не снять голливудский байопик. Он невероятно человечен, добр и влюблен в свое дело, его появление на экране, даже в таком непритязательном ракурсе, заряжает невероятной энергетикой.

Конечно, Ховард подает историю Лучано по-голливудски: бедная семья, отсутствие возможностей для нормального обучения, а впоследствии - сложные отношения с дочерьми и женами из разных браков. Через трудности и препоны пробиваются лучезарный оптимизм и жизнелюбие, действительно отличавшие певца при жизни - по крайней мере, того Паваротти, который знаком широкой публике и которого Ховард активно "раскручивает".

Проблема как раз в том, что почти нет главного, чего ждешь от фильма о величайшем оперном певце XX века - рассказа о становлении его как музыканта. Это ведь самое интересное - пообщаться с его современниками, чтобы те рассказали, как Лучано тренировал свои медвежьи связки, как достигал завоеванных им высот, как вживался в своих персонажей, как воплощал их на сцене. При этом сахарный образ милого и приятного Паваротти, всеми обожаемого, несколько одномерен и, опять-таки, по-голливудски сглажен, чтобы не вызвать неудобных вопросов у зрителя. Ведь если копнуть подальше, в его биографии будет и "темная" сторона: срывы концертов, тяжелый характер и болезненный перфекционизм, с которым было невероятно тяжело ужиться работавшим с певцом людям.

В итоге получается, что стерильно-прилизанная, скроенная по лекалам доклада школьницы-пятерочницы лента преподносит Паваротти исключительно с "глянцевой" стороны, делая его портрет ярким, но лишенным глубины. Это красивый, но немного приторный фильм о практически безупречном человеке - что-то вроде сюжета из "Каравана историй". И не то чтобы это было плохо. Для людей, мало знакомых с оперой вообще, этот фильм может открыть большущий пласт прекраснейшего из искусств. Но кино - тоже прекраснейшее из искусств (как и все остальные искусства), и его пластические свойства позволяют сделать нечто большее, чем просто бодро и профессионально смонтированная нарезка документальных кадров.

3.5