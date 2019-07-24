Первая леди Китая открыла работу летнего лагеря

23 июля начал работу Пекинский летний лагерь "Солнечная забота" для детей из Даляншаня, бедного горного района западного Китая. В церемонии открытия вместе с детьми приняла участие супруга председателя КНР Пэн Лиюань, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Лагерь открылся в Пекинском центре науки. Первая леди приняла участие в "детском классе знаний о здоровье" и других просветительских мероприятиях. В информационной службе напоминают, что Пэн Лиюань - посол Всемирной организации здравоохранения по борьбе с туберкулезом и ВИЧ.