Первая леди Китая открыла работу летнего лагеря

Лагерь открылся в Пекинском центре науки. Первая леди приняла участие в "детском классе знаний о здоровье" и других просветительских мероприятиях. В информационной службе напоминают, что Пэн Лиюань - посол Всемирной организации здравоохранения по борьбе с туберкулезом и ВИЧ.