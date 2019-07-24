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27.07.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Ключи от новой жизни

После серии публикаций в "РГ" сирота-инвалид получил отдельное жилье
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя № 161(7919)
Инвалиду второй группы с детства кемеровчанину Андрею Лялькину выделили квартиру вне очереди по решению суда. Этого момента он ждал семь лет. А если точнее, то все сорок. Потому что большую часть жизни сирота, у которого целый букет заболеваний, провел в казенных стенах. В "Российскую газету" он обратился в начале 2018-го, прихватив с собой многочисленные отписки чиновников.
Судебный пристав-исполнитель Ирина Морозенко передала ключи от нового жилья Андрею Лялькину. Судебный пристав-исполнитель Ирина Морозенко передала ключи от нового жилья Андрею Лялькину.
Судебный пристав-исполнитель Ирина Морозенко передала ключи от нового жилья Андрею Лялькину.

- Меня гоняли по кабинетам, как футбольный мячик, - сказал Андрей. - Но я твердо решил: добьюсь того, что мне положено по закону. Я настырный. Потому и выжил.

Лялькину было пять лет, когда его мать лишили родительских прав за систематическое избиение сына. Отца не помнит. Жили они на улице Рекордной в Кировском районе Кемерова.

- Сначала была семья как семья, а потом... Мать торговала спиртным. Андрею и его младшему брату пришлось несладко. Росли на улице, спали на лавочках, голодали. Бывало, вынесу им по тарелке супа... - бывшая соседка Татьяна Борисовна не может сдержать слез. - Жизнь Андрея, конечно, побросала. А меня он не забывает, навещает регулярно. Хорошим человеком вырос, несмотря ни на что. Спасибо, люди помогли. И с жильем - тоже.

Фото: Юлия Потапова/ РГ
Кемеровчанина поселили в общежитие по договору хранения

Двор кирпичной пятиэтажки на улице Леонова, 22, наполняется звонкими голосами из детского садика напротив. Теплый ветер врывается в распахнутые окна квартиры номер один, заставляя верить, что счастье есть. Хоть дожить до него было непросто. Но Лялькин дожил. Из десятиметровой комнаты без вентиляции и удобств переехал в однокомнатную квартиру общей площадью больше тридцати "квадратов" с прихожей, кухней и санузлом. Да еще в родном Кировском районе!

В квартире пахнет только что сделанным ремонтом. На стенах - светлые обои, на полу - новехонький линолеум. Лялькин подписывает акт приема-передачи жилья и получает ключи от него. А пока ему вслух зачитывают договор социального найма жилого помещения, составленный на основании постановления горадминистрации. Постановление вышло в середине июня. Через четыре месяца после того, как областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда Кемерова о выделении Лялькину жилья вне очереди. А райсуд вынес свой вердикт еще в мае 2018-го. Но в администрации города и области его обжаловали. И решение жилищного вопроса затянулось еще на целый год.

Андрею наконец предоставили жилье, соответствующее санитарным нормам

Все это время Андрей продолжал жить в бывшем общежитии Кемеровского мясокомбината на Кузнецком проспекте, куда его в августе 2012-го (после публикации в областной газете) муниципалитет экстренно временно заселил прямо с улицы по договору хранения. Договор этот расторгли прошлым летом, поскольку, как разъяснят позже инвалиду в прокуратуре, он являлся ничтожным и противоречащим закону. И сама комната, как выяснилось, до апреля 2019-го не была зарегистрирована в качестве жилого помещения, а значит, и не могла быть признана пригодной либо непригодной для проживания. А насколько жилье с дырявой крышей и покрытыми плесенью стенами действительно было пригодно и как Лялькин добивался в управляющей компании его ремонта - отдельная тема. Впрочем, ему на условиях краткосрочного найма предлагали несколько вариантов помещений муниципального жилфонда коммерческого использования - дождаться "наступления очередности".

Фото: Юлия Потапова/ РГ
Сироте в Кузбассе не дали квартиру даже после решения суда

Ни одно из этих помещений сироту не устроило. Да и на сколько пришлось бы там задержаться? Номер его очереди на жилье - в пятой сотне. Ведь в списки нуждающихся Лялькина включили всего лишь семь лет назад: воспитанников детского дома для детей-инвалидов никто на очередь не ставил и о такой возможности не информировал. А потом был побег уже из взрослого дома инвалидов, жизнь в местах лишения свободы, принудительное лечение открытой формы туберкулеза и снова жизнь на улице...

О мытарствах Лялькина "РГ" впервые написала в марте 2018-го, потом вышло еще несколько публикаций. Мы верили, что справедливость восторжествует. И все это время рядом с Андреем, у которого очень плохое зрение и практически нет образования, словно ангел-хранитель была его соседка по общежитию - многодетная мать Татьяна Никифорова. Именно она помогла Лялькину не потеряться в жизни, прошла вместе с ним через все чиновничьи кабинеты и судебные процессы.

- Исполнительный лист по Андрею Лялькину поступил к нам в апреле 2019 года, и с этого момента мы начали решать его жилищный вопрос, - рассказала судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам Ирина Морозенко. - Администрация города была привлечена к ответственности за несвоевременное исполнение решения суда (на это отводится пять дней). Но в итоге она приложила все силы, чтобы предоставить нуждающемуся жилое помещение, соответствующее санитарным нормам и правилам, как того требует закон.

Фото: Юлия Потапова
"РГ" помогла сироте-инвалиду отстоять свое право на квартиру вне очереди

Мэрия, как заверила корреспондента "РГ" главный специалист комитета по жилищным вопросам Светлана Медянкина, займется и коммунальным долгом в сумме более тридцати тысяч рублей, который еще "висит" на квартире номер один.

P.S. На момент подготовки материала Андрей Лялькин уже сделал генеральную уборку, перевез из общежития часть своих вещей и сдал документы на регистрацию по месту жительства. А впереди - переезд, новоселье и новая жизнь.

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