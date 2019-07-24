Атомную станцию под Воронежем разберут на щебень

Концерн "Росэнергоатом" объявил тендер на утилизацию надземной части Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ).

Подрядчику предстоит очистить территорию станции от растений, разобрать железнодорожные пути и организовать временные проезды для спецтехники. Затем необходимо будет срезать и подготовить к сдаче в лом металлоконструкции. На завершающем этапе предстоит разобрать и раздробить до щебня бетонные корпуса энергоблоков и вспомогательных сооружений.

Воронежская атомная станция теплоснабжения строилась с 1983 по 1990 годы. Предполагалось, что два ядерных реактора мощностью по 500 мегаватт каждый обеспечат 23 процента потребности Воронежа в отоплении и горячей воде. После катастрофы на Чернобыльской АЭС в Воронеже состоялся референдум, на котором большинство горожан высказались против продолжения строительства ВАСТ. Объект был официально закрыт в 2011 году, работы по сносу станции планируется начать в октябре 2019 года.