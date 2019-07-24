Хирурги московской больницы №52 проведут День открытых дверей

В горбольнице №52 департамента здравоохранения Москвы 27 июля пройдет День открытых дверей. Здесь, в консультативно-диагностическом отделении больницы, все желающие могут проконсультироваться у врача-хирурга. Тех, кому необходимо, направят на дополнительную диагностику и дадут направление на госпитализацию.

"Врачи внимательно проанализируют картину заболевания, риски осложнений, вместе с пациентом подберут подходящий формат хирургической помощи, в том числе - длительность госпитализации", - рассказал Михаил Негребов, врач-хирург этой клиники.

На День открытых дверей приглашают и пациентов с уже установленными диагнозами. Такими, как доброкачественные новообразования кожи и мягких тканей, варикозная болезнь нижних конечностей, заболевания прямой кишки (хроническая анальная трещина, свищ заднего прохода, хронический геморрой 2-3 стадии), эпителиальный копчиковый ход, желчекаменная болезнь, грыжа передней брюшной стенки, диастаз прямых мышц живота, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, доброкачественные новообразования органов желудочно-кишечного тракта, трахеи и бронхов, молочной железы.

Если вы решили посетить врача, следует предварительно записаться по телефону: 8 (906) 730-42-58. При себе иметь паспорт и полис ОМС.

Адрес: ул. Пехотная, д.3, корпус 16, консультативно-диагностический центр Городской клинической больницы №52.

Время: 10:00 - 14:00